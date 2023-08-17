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Харлан: "Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 19:02
Харлан: Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!
фото СБУ

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала Знак пошани від Національної академії СБУ, де працює вже тривалий час.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: Спортсменка зустрілася з курсантами академії, де вона працює вже тривалий час (за даними УП, більше 10 років -ред.).

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив Харлан найвищу нагороду закладу і подякував за потужний український меседж – жодних рукостискань із росіянами.

Повідомляється також, що крім курсантів академії та колег, Ольгу привітали з її мужнім вчинком на змаганнях також військовослужбовці 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області.

 

Пряма мова Харлан: "Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці "нейтральні" спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!".

Передісторія:

  • 27 липня Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом.
  • Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю.
  • За скаргою росіянки Харлан отримала дискваліфікацію. Пізніше Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці, щоб вона змогла виступити у команді на чемпіонаті світу.
  • Харлан також розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з Росії.

Теми: спортСБУ
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