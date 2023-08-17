Харлан: "Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала Знак пошани від Національної академії СБУ, де працює вже тривалий час.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: Спортсменка зустрілася з курсантами академії, де вона працює вже тривалий час (за даними УП, більше 10 років -ред.).

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив Харлан найвищу нагороду закладу і подякував за потужний український меседж – жодних рукостискань із росіянами.

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Повідомляється також, що крім курсантів академії та колег, Ольгу привітали з її мужнім вчинком на змаганнях також військовослужбовці 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області.

Пряма мова Харлан: "Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці "нейтральні" спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!".

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