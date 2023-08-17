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Харлан: "Россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!"

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 19:02
Харлан: Россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!
фото СБУ

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан получила Знак почета от Национальной академии СБУ, где работает уже длительное время.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Спортсменка встретилась с курсантами академии, где она работает уже длительное время (по данным УП, больше 10 лет -ред.).

Ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил Харлан высшую награду заведения и поблагодарил за мощный украинский месседж - никаких рукопожатий с россиянами.

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Сообщается также, что кроме курсантов академии и коллег, Ольгу поздравили с ее мужественным поступком на соревнованиях также военнослужащие 114 отдельной бригады территориальной обороны Киевской области.

 

Прямая речь Харлан: "Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти "нейтральные" спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 июля Ольга Харлан на старте личного турнира на Чемпионате мира по фехтованию победила фехтовальщицу из России под нейтральным статусом.
  • Харлан отказалась пожать сопернице руку после поединка, выставив вперед саблю.
  • По жалобе россиянки Харлан получила дисквалификацию. Позже Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы, чтобы она смогла выступить в команде на чемпионате мира.
  • Харлан также рассказала об угрозах россиян после отказа пожать руку сопернице из России.

Темы: спортСБУ
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