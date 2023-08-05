Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з Росії на чемпіонаті світу.

Джерело: Харлан в коментарі Football hub

Пряма мова Харлан: "Погрози до мене дісталися.

Та країна на половину планети, і там дуже мало нормальних людей.

Я не можу сказати, що очікувала цього (погроз – ред.).

Але були якісь повідомлення, де мені надсилали фото мертвих бійців. І тоді я почала дуже хвилюватися, бо не хочу цього бачити.

Вони нелюди. Були меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже багато разів, з різних номерів із різних країн".

Передісторія: