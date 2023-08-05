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Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 14:50
Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО: FACEBOOK

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з Росії на чемпіонаті світу.

Джерело: Харлан в коментарі Football hub

Пряма мова Харлан: "Погрози до мене дісталися.

Та країна на половину планети, і там дуже мало нормальних людей.

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Я не можу сказати, що очікувала цього (погроз – ред.).

Але були якісь повідомлення, де мені надсилали фото мертвих бійців. І тоді я почала дуже хвилюватися, бо не хочу цього бачити.

Вони нелюди. Були меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже багато разів, з різних номерів із різних країн".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Дискваліфікація триватиме 60 днів.
  • Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.
  • Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.
  • Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан.

Теми: спортвійна
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