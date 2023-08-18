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США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 00:59
США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

Джерело: видання Reuters з посиланням на американського посадовця, ім'я якого не називається

Деталі: Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні, щоб вона отримала винищувачі, коли пілоти пройдуть навчання, пише видання.

Данія і Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно надіслали США запит про надання відповідних гарантій.

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Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і голландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

"Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", – йдеться у листі Блінкена, з копією якого ознайомилося видання.

За словами Блінкена, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше газета The Washington Post з посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових написала, що Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів F-16.
  • The New York Times вважає, що Україна може перемогти в контрнаступі й без винищувачів F-16, а їх наявність не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою.
  • Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що найближчої осені і зими Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Теми: СШАУкраїнаавіа
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