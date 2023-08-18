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США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 00:59
США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

Джерело: видання Reuters з посиланням на американського посадовця, ім'я якого не називається

Деталі: Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні, щоб вона отримала винищувачі, коли пілоти пройдуть навчання, пише видання.

Данія і Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно надіслали США запит про надання відповідних гарантій.

Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і голландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

"Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", – йдеться у листі Блінкена, з копією якого ознайомилося видання.

За словами Блінкена, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Що цьому передувало:

  • Раніше газета The Washington Post з посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових написала, що Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів F-16.
  • The New York Times вважає, що Україна може перемогти в контрнаступі й без винищувачів F-16, а їх наявність не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою.
  • Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що найближчої осені і зими Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Теми: СШАУкраїнаавіа
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