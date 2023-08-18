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США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 00:59
США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – СМИ
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

США официально одобрили отправку в Украину американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после того, как завершится подготовка украинских пилотов.

Источник: издание Reuters со ссылкой на американского чиновника, имя которого не называется

Детали: Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине, чтобы она получила истребители, когда пилоты пройдут обучение, пишет издание.

Дания и Нидерланды, которые возглавляют авиационную коалицию, недавно направили США запрос о предоставлении соответствующих гарантий.

Источник Reuters рассказал, что государственный секретарь Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам с заверением, что запросы будут одобрены.

"Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенными Штатами как передаче Украине истребителей F-16, так и подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкена, с копией которого ознакомилось издание.

По словам Блинкена, одобрение запросов третьих сторон позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Что этому предшествовало:

  • Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных написала, что Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16.
  • The New York Times считает, что Украина может победить в контрнаступлении и без истребителей F-16, а их наличие не имело бы решающего влияния на ситуацию на поле боя.
  • Недавно спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что ближайшей осенью и зимой Украина не сможет защищать свое небо американскими истребителями F-16.

Темы: СШАУкраинаавиа
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