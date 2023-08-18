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З Куп'янського району евакуювали близько 480 людей – РВА

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 11:34
З Куп'янського району евакуювали близько 480 людей – РВА
ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ДСНС

Станом на ранок 18 серпня з Куп’янського району на Харківщині евакуювали приблизно 480 людей, влада розробляє маршрути евакуації на випадок загрози окупації Куп’янська.

Джерело: голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у проєкті Радіо Свобода "Свобода.Ранок" 

Деталі: За даними місцевої влади, з волонтерами вже виїхало приблизно 480 людей, з них близько 130 дітей. Є люди, які евакуюються самостійно, власним автотранспортом. Вони виїжджають або в наближені населені пункти, або по області. 

У селі Синьківка, яке атакують російські військові, залишаються люди, які відмовляються евакуюватися.

Пряма мова: "Цей населений пункт розташований практично на лінії фронту. Там точаться контактні бої. Тим не менше ми знаємо, що у Синьківці проживає десь шість людей цивільного населення, які в жодному разі заявляють, що вони відмовляються виїжджати".

"У всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності провести масштабну евакуацію людей на випадок загрози окупації Куп’янська, якщо російські війська просунуться до міста".

Передісторія:

  • 10 серпня у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію у зв’язку з посиленням російських обстрілів. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.
  • У четвер 17 серпня росіяни обстріляли Заоскілля у Куп’янську Харківської області. Загинула жінка, ще одна жінка отримала поранення.
  • ЗСУ визволили Куп’янськ від російських окупантів 10 вересня 2022 року.

Теми: Харківська областьвійнаевакуація
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