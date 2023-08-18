Из Купянского района эвакуировали около 480 человек - РВА

По состоянию на утро 18 августа из Купянского района в Харьковской области эвакуировали примерно 480 человек, власти разрабатывают маршруты эвакуации на случай угрозы оккупации Купянска.

Источник: председатель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в проекте Радио Свобода "Свобода.Ранок"

Детали: По данным местных властей, с волонтерами уже выехало примерно 480 человек, из них около 130 детей. Есть люди, которые эвакуируются самостоятельно, собственным автотранспортом. Они выезжают или в приближенные населенные пункты, или по области.

В селе Синьковка, которое атакуют российские военные, остаются люди, которые отказываются эвакуироваться.

Прямая речь: "Этот населенный пункт расположен практически на линии фронта. Там идут контактные бои. Тем не менее мы знаем, что в Синьковке проживает где-то шесть человек гражданского населения, которые ни в коем случае не заявляют, что они отказываются выезжать".

"Во всех громадах Купянского района разработали маршруты на случай необходимости провести масштабную эвакуацию людей на случай угрозы оккупации Купянска, если российские войска продвинутся к городу".

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