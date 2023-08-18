"Затримали біля під'їзду з битами": у поліції розповіли подробиці замаху на податківця

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями столичної поліції підтвердили, що затримали двох чоловіків, які готували напад на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Джерело: очільник НПУ Іван Вигівський, якого цитує пресслужба відомства, Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Сокура, коли той виходив з під’їзду свого будинку.

Пряма мова: "Правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тому вчора о 8 ранку затримали зловмисників безпосередньо під час замаху на скоєння злочину, таким чином фактично врятувавши посадовця.

Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину".

Деталі: Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Чоловіків затримали, слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування порушене за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Оновлено: За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження повідомлено про підозру.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці задля виконання "замовлення".

Готуючись до вказаного злочину, зловмисники орендували житло неподалік місця проживання потерпілого, придбали автомобіль та 2 бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем.

Про злочинні наміри чоловіків дізналися працівники ДКР Національної поліції України.

Прибувши на заздалегідь вибрані позиції, підозрювані почали очікувати потерпілого. Побачивши останнього, чоловіки витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довести злочинний намір із заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Що передувало: Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вранці 18 серпня заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Пізніше очільник МВС Ігор Клименко у коментарі "Українській правді" підтвердив затримання групи зловмисників.