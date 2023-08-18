Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Задержали у подъезда с битами": в полиции рассказали подробности покушения на налоговика

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 13:07
Задержали у подъезда с битами: в полиции рассказали подробности покушения на налоговика
фото из ТГ Гетманцева

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями и спецназовцами столичной полиции подтвердили, что задержали двух мужчин, которые готовили нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Источник: глава НПУ Иван Выгивский, которого цитирует пресс-служба ведомства, Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщается, что полицейские смогли предотвратить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Сокура, когда тот выходил из подъезда своего дома.

Прямая речь: "Правоохранители получили информацию о подготовке к нападению с целью нанесения телесных повреждений заранее, поэтому вчера в 8 утра задержали злоумышленников непосредственно во время покушения на совершение преступления, таким образом фактически спасая чиновника.

Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления".

Детали: Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летний граждане. Мужчин задержали, следователи выясняют личность заказчика нападения.

Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Обновлено: Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения сообщено о подозрении.

Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения "заказа".

Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье недалеко от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ДКР Национальной полиции Украины.

Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые начали ожидать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Совершить преступный умысел по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Что предшествовало: Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утром 18 августа заявил о покушении на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Позже глава МВД Игорь Клименко в комментарии "Украинской правде" подтвердил задержание группы злоумышленников.

Темы: Налоговая службакриминалКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину

фотоПришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина

фотоВ Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных

Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены

Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина

Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом

Все новости...
Налоговая служба
Гетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы. МВД подтвердило
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
Руководитель налоговой продала квартиру и землю в Крыму и купила "элитку" в Киеве – ГБР
Последние новости
16:27
фотоВ центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
16:20
"Барби" стала самым кассовым фильмом в истории Warner Bros., обойдя фильм о Гарри Поттере
16:08
фотоСпутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
15:52
КолонкаИмел ли право полицейский в Днепре стрелять в правонарушителя: обзор юристов
15:49
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
15:33
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
15:30
На прифронтовых территориях школы не будут работать офлайн даже при наличии укрытия – МОН
15:03
В Нигерии на гей-свадьбе арестовали более 200 человек
14:53
фотоПришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
14:51
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Все новости...
Реклама: