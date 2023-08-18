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"Задержали у подъезда с битами": в полиции рассказали подробности покушения на налоговика

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 13:07
Задержали у подъезда с битами: в полиции рассказали подробности покушения на налоговика
фото из ТГ Гетманцева

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями и спецназовцами столичной полиции подтвердили, что задержали двух мужчин, которые готовили нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Источник: глава НПУ Иван Выгивский, которого цитирует пресс-служба ведомства, Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщается, что полицейские смогли предотвратить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Сокура, когда тот выходил из подъезда своего дома.

Прямая речь: "Правоохранители получили информацию о подготовке к нападению с целью нанесения телесных повреждений заранее, поэтому вчера в 8 утра задержали злоумышленников непосредственно во время покушения на совершение преступления, таким образом фактически спасая чиновника.

Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления".

Детали: Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летний граждане. Мужчин задержали, следователи выясняют личность заказчика нападения.

Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Обновлено: Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения сообщено о подозрении.

Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения "заказа".

Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье недалеко от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ДКР Национальной полиции Украины.

Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые начали ожидать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Совершить преступный умысел по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Что предшествовало: Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утром 18 августа заявил о покушении на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Позже глава МВД Игорь Клименко в комментарии "Украинской правде" подтвердил задержание группы злоумышленников.

Темы: Налоговая службакриминалКиев
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