Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 14:31
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Через російський обстріл села Вірівка на Херсонщині постраждала неповнолітня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Деталі: 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Передісторія:

  • Російські окупанти вночі 18 серпня двома керованими авіаційними бомбами вдарили по житловому кварталу Комишувахи. Зруйновано навчальний заклад.
  • Російських обстрілів, 17 серпня, зазнали 9 регіонів України. По Херсонщині ворог випустив 207 снарядів.

Теми: війнаХерсонська областьдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
війна
Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю
Росія вночі вдарила по Комишувасі на Запоріжжі, зруйновано навчальний заклад
У Росії щомісяця мобілізують близько 20 тисяч громадян – розвідка
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: