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Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 14:31
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Через російський обстріл села Вірівка на Херсонщині постраждала неповнолітня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Деталі: 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Передісторія:

  • Російські окупанти вночі 18 серпня двома керованими авіаційними бомбами вдарили по житловому кварталу Комишувахи. Зруйновано навчальний заклад.
  • Російських обстрілів, 17 серпня, зазнали 9 регіонів України. По Херсонщині ворог випустив 207 снарядів.

Теми: війнаХерсонська областьдіти
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