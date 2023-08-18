Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина
П'ятниця, 18 серпня 2023, 14:31
Через російський обстріл села Вірівка на Херсонщині постраждала неповнолітня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Деталі: 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Лікарі надають їй необхідну допомогу.
Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено близько 10 житлових будинків.
Передісторія:
- Російські окупанти вночі 18 серпня двома керованими авіаційними бомбами вдарили по житловому кварталу Комишувахи. Зруйновано навчальний заклад.
- Російських обстрілів, 17 серпня, зазнали 9 регіонів України. По Херсонщині ворог випустив 207 снарядів.