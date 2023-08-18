Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка

Из-за российского обстрела села Вировка на Херсонщине пострадала несовершеннолетняя.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено около 10 жилых домов.

Предыстория: