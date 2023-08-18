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Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 14:31
Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Из-за российского обстрела села Вировка на Херсонщине пострадала несовершеннолетняя.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено около 10 жилых домов.

Предыстория:

  • Российские оккупанты ночью 18 августа двумя управляемыми авиационными бомбами ударили по жилому кварталу Камышевахи. Разрушено учебное заведение.
  • Российским обстрелам, 17 августа, подверглись 9 регионов Украины. В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам.

Темы: войнаХерсонская областьдети
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