Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка
Пятница, 18 августа 2023, 14:31
Из-за российского обстрела села Вировка на Херсонщине пострадала несовершеннолетняя.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Детали: 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено около 10 жилых домов.
Предыстория:
- Российские оккупанты ночью 18 августа двумя управляемыми авиационными бомбами ударили по жилому кварталу Камышевахи. Разрушено учебное заведение.
- Российским обстрелам, 17 августа, подверглись 9 регионов Украины. В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам.