Вони просто гуляли з батьками: Зеленський про постраждалих у Чернігові дітей

У Чернігові 7 загиблих і багато постраждалих від російського удару, фото ДСНС

Президент України повідомив, що в Чернігові від російського терористичного удару в суботу постраждали 12 дітей і близько 80 дорослих, також серед 7 загиблих була дитина, мама якої перебуває у важкому стані.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції зі шведським прем'єром, яке транслювало шведське медіа SVT

Пряма мова Зеленського: "Цього ранку Росія завдала ракетного удару по Чернігову, просто по центральній площі міста. Там, де розташовані звичайні будинки. Там, де є міський театр. У міському театрі було дуже багато людей, і на вулиці було багато людей.

Більше 90 людей поранено – і серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про 7-х загиблих – серед них є дитина, 6 років їй було, мама у важкому стані у реанімації.

Я хотів би висловити свої співчуття тим, хто втратив рідних.і близьких від цього очевидно терористичного російського удару".

Деталі: Зеленський зазначив, що початку зустрічі з ним прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також висловив співчуття українському народові.

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