Вони просто гуляли з батьками: Зеленський про постраждалих у Чернігові дітей
Президент України повідомив, що в Чернігові від російського терористичного удару в суботу постраждали 12 дітей і близько 80 дорослих, також серед 7 загиблих була дитина, мама якої перебуває у важкому стані.
Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції зі шведським прем'єром, яке транслювало шведське медіа SVT
Пряма мова Зеленського: "Цього ранку Росія завдала ракетного удару по Чернігову, просто по центральній площі міста. Там, де розташовані звичайні будинки. Там, де є міський театр. У міському театрі було дуже багато людей, і на вулиці було багато людей.
Більше 90 людей поранено – і серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про 7-х загиблих – серед них є дитина, 6 років їй було, мама у важкому стані у реанімації.
Я хотів би висловити свої співчуття тим, хто втратив рідних.і близьких від цього очевидно терористичного російського удару".
Деталі: Зеленський зазначив, що початку зустрічі з ним прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також висловив співчуття українському народові.
Передісторія:
- Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою. Відомо вже про 7 загиблих і 90 поранених, серед них діти.
- Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.
- Пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів", і показав відео моменту удару.