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Они просто гуляли с родителями: Зеленский о пострадавших в Чернигове детях

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 15:48
Они просто гуляли с родителями: Зеленский о пострадавших в Чернигове детях
В Чернигове 7 погибших и много пострадавших от российского удара, фото ГСЧС

Президент Украины сообщил, что в Чернигове от российского террористического удара в субботу пострадали 12 детей и около 80 взрослых, также среди 7 погибших был ребенок, мама которого находится в тяжелом состоянии. 

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции со шведским премьером, которую транслировало шведское медиа SVT

Прямая речь Зеленского: "Этим утром Россия нанесла ракетный удар по Чернигову, прямо по центральной площади города. Там, где расположены обычные дома. Там, где находится городской театр. В городском театре было очень много людей, и на улице было много людей. 

Более 90 человек ранены – и среди них 12 детей. Они просто гуляли на площади со своими родителями. В данный момент известно о 7-х погибших – среди них есть ребенок, 6 лет ему было, мама в тяжелом состоянии в реанимации.

Я хотел бы выразить свои соболезнования тем, кто потерял родных и близких от этого очевидно террористического российского удара". 

Детали: Зеленский отметил, что в начале встречи с ним премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также выразил соболезнования украинскому народу.

Предыстория:

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой. Известно уже о 7 погибших и 90 раненых, среди них дети.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам", и показал видео момента удара.

Темы: ЧерниговЗеленскийдетивойна
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