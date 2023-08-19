Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 117 людей, у місті оголосили жалобу

Кількість постраждалих через ракетний удар російських загарбників по центру Чернігова 19 червня зросла до 117 людей, 7 загиблих, у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Джерело: виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако у Telegram, МВС у Telegram

Пряма мова Ломако: "Станом на 15.25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло".

Деталі: Також він повідомив, що "у зв‘язку з терористичною атакою РФ на Чернігів 19 - 21 серпня оголошено днями жалоби".

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, основні жертви під час атаки перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. "Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття", - повідомив він.

Клименко розказав, що за драмтеатром знаходиться також великий парк. Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом. "Наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам", - сказав він.

Передісторія: