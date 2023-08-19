Резников: Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16, минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.
Источник: Резников в интервью "24 каналу"
Прямая речь Резникова: "Обучение (на истребителях F-16 - ред.) уже начались".
Детали: По его словам, кроме пилотов, в учениях участвуют также определенное количество инженеров и техников.
Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.
"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.
"Минимальный срок на подготовку пилотов - 6 месяцев", - добавил министр обороны Украины.
Что предшествовало:
- В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США долгое время не одобряли финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности. Министерство обороны Дании ранее в пятницу подтвердило, что учения украинцев на F-16 начнутся до конца августа.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил согласие Вашингтона одобрить предоставление Украине истребителей F-16 после того, как украинские летчики завершат обучение на них.
- Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как украинские пилоты завершат обучение.