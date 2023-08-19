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Резников: Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16

Станислав ПогориловСуббота, 19 августа 2023, 20:18
Резников: Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16
Алексей Резников, фото: Getty Images

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16, минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Источник: Резников в интервью "24 каналу"

Прямая речь Резникова: "Обучение (на истребителях F-16 - ред.) уже начались".

Детали: По его словам, кроме пилотов, в учениях участвуют также определенное количество инженеров и техников.

Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.

"Минимальный срок на подготовку пилотов - 6 месяцев", - добавил министр обороны Украины.

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Темы: РезниковоружиеУкраинаавиа
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