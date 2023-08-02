Рятувальники показали наслідки атаки "Шахедів" в одному з районів столиці
У Києві уламки ворожих дронів впали у Солом’янському районі міста, там пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.
Джерело: ДСНС Києва, начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов
Деталі: Рятувальники повідомили, що в столиці падіння уламків зафіксовано у Солом’янському районі міста.
Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.
На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Постраждалих немає.
Крім того, міська влада також повідомляла про падіння уламків в Святошинському і Голосіївському районах Києва.
У Київській області рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки у Бучанському районі. Там сталося руйнування з послідуючим горінням приватного житлового будинку поблизу одного із селищ.
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину: "Наразі наслідки усуваються. Власникам пошкоджених обʼєктів буде надана необхідна допомога".
Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів на Київщині спалахнула пожежа у приватному будинку. Пожежу оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо:
- Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники росіян, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.
- Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
- Сили оборони України вночі 2 серпня знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".
- Загалом уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.