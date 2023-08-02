Рятувальники показали наслідки атаки "Шахедів" в одному з районів столиці

У Києві уламки ворожих дронів впали у Солом’янському районі міста, там пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

Джерело: ДСНС Києва, начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов

Деталі: Рятувальники повідомили, що в столиці падіння уламків зафіксовано у Солом’янському районі міста.

Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Постраждалих немає.

Крім того, міська влада також повідомляла про падіння уламків в Святошинському і Голосіївському районах Києва.

У Київській області рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки у Бучанському районі. Там сталося руйнування з послідуючим горінням приватного житлового будинку поблизу одного із селищ.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину: "Наразі наслідки усуваються. Власникам пошкоджених обʼєктів буде надана необхідна допомога".

Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів на Київщині спалахнула пожежа у приватному будинку. Пожежу оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.

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