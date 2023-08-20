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Кулеба відповів критикам контрнаступу

Ольга Глущенко Неділя, 20 серпня 2023, 04:30
Кулеба відповів критикам контрнаступу
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував "сумніви" західних аналітиків щодо українського контрнаступу і порадив їм бути "обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях".

Джерело: Кулеба, цитує BILD

Пряма мова: "Ми спокійно ставимося до таких заяв. На думку неназваних чиновників, генералів та аналітиків, Україна мала б припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року".

"Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії".

"Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях".

"А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога – це важка праця".

Що передувало: 11 серпня в Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону. Американське оборонне відомство також фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

Радник Джозефа Байдена прокоментував статтю у "The Washington Post", яка з посиланням на джерела в американській розвідці стверджує, що Україна не зможе досягти до холодів ключової мети контрнаступу, а саме дійти до міста Мелітополь у Запорізькій області, бо навіть звільнити Токмак буде важко, враховуючи три лінії оборони росіян.

Теми: Кулеба Дмитроконтрнаступвійна
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