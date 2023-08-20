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Кулеба ответил критикам контрнаступления

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 04:30
Кулеба ответил критикам контрнаступления
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал "сомнения" западных аналитиков относительно украинского контрнаступления и посоветовал им быть "осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях".

Источник: Кулеба, цитирует BILD

Прямая речь: "Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была бы прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года".

"Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует о том, что даже у тех, кто сомневается, со временем появляется больше надежды".

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"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях".

"А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд".

Этому предшествовало: 11 августа в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону. Американское оборонное ведомство также фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и долгая борьба.

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Советник Джозефа Байдена прокомментировал статью в "The Washington Post", которая со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что Украина не сможет достичь до холодов ключевой цели контрнаступления, а именно дойти до города Мелитополь в Запорожской области, потому что даже освободить Токмак будет трудно, учитывая три линии обороны россиян.

Темы: Кулеба Дмитрийконтрнаступлениевойна
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