Россияне уверяют, что возле Белгорода сбили "12 воздушных целей"
Воскресенье, 20 августа 2023, 15:50
Российская система ПВО якобы сбила "12 воздушных целей" над Белгородом и окрестностями города, заявляют российские власти.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Прямая речь Гладкова: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу".
Детали: Россияне не сообщили ни о последствиях, ни о разрушениях.
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Они также не предоставили фото или видео этих "воздушных целей".
Напомним: Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что в последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории России, которые являются стратегически важными для Украины на войне.
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