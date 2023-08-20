Россияне уверяют, что возле Белгорода сбили "12 воздушных целей"

Российская система ПВО якобы сбила "12 воздушных целей" над Белгородом и окрестностями города, заявляют российские власти.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу".

Детали: Россияне не сообщили ни о последствиях, ни о разрушениях.

Они также не предоставили фото или видео этих "воздушных целей".

Напомним: Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что в последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории России, которые являются стратегически важными для Украины на войне.