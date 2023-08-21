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Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 14:20
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Saab JAS-39 Gripen, UK Press via Getty Images

Премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, поэтому планов передать их Украине пока нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канал TV4

Прямая речь Кристерссона: "Швеция – географически большая страна, мы должны защищать себя, и мы еще не в НАТО".

Это балансировка между тем, чем мы можем поделиться с ними, и тем, что мы должны иметь сами. 

Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F-16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летные мощности".

Детали: В то время как Дания и Нидерланды вместе пообещали Украине десятки истребителей, Швеция не может себе этого позволить.

"Мы не в такой ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их в воздухе, но пока нет никаких новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине", – отметил премьер Швеции.

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа заявил, что украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях JAS 39 Gripen. Он намеревался добиваться получения самих истребителей в Швеции. 

Зеленский в эти выходные посетил Стокгольм и Харпсунд. Были длительные переговоры с премьер-министром и декларация о намерении относительно совместного производства и обслуживания шведских боевых машин пехоты CV-90

Во время визитов Зеленского в выходные стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов, а Дания передаст Украине 19 истребителей F-16.

Темы: истребителиШвецияпомощь Украине
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