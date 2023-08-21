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Чому розбилася російська "Луна": "Роскосмос" назвав причину

Євген КізіловПонеділок, 21 серпня 2023, 18:11
Чому розбилася російська Луна: Роскосмос назвав причину
Станція "Луна-25", фото: росзмі

Російська держкорпорація "Роскосмос" заявляє, що її космічна станція "Луна-25" впала на поверхню Місяця й розбилася через те, що вчасно не відключився двигун.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на главу "Роскосмосу" Юрія Борисова

Дослівно: "У "Луны-25" вчасно не відключився двигун - він пропрацював 127 секунд замість 84, через це і сталася аварія".

Деталі: На виправдання провалу місії Борисов заявив, що "через переривання місячних програм на 50 років доводиться заново освоювати технології" і "гарантій ніхто не дає".

Однак, додав Борисов, "Росії однозначно потрібно брати участь у місячній гонці".

Нагадаємо:

  • Раніше "Роскосмос" повідомив, що російська станція "Луна-25" зіткнулася з Місяцем і "перестала існувати".
  • 11 серпня з космодрому "Восточный" відбувся запуск ракети-носія "Союз-2.1б" з першою за майже 50 років російською місячною станцією "Луна-25".

Теми: космосРосіяаварія
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