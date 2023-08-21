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Почему разбилась российская "Луна": "Роскосмос" назвал причину

Евгений КизиловПонедельник, 21 августа 2023, 18:11
Почему разбилась российская Луна: Роскосмос назвал причину
Станция "Луна-25", фото: россми

Российская госкорпорация "Роскосмос" заявляет, что ее космическая станция "Луна-25" рухнула на поверхность Луны и разбилась из-за того, что вовремя не отключился двигатель.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова

Дословно: "У "Луны-25" вовремя не отключился двигатель - он проработал 127 секунд вместо 84, из-за этого и произошла авария".

Детали: В оправдание провала миссии Борисов заявил, что "из-за прерывания лунных программ на 50 лет приходится заново осваивать технологии" и "гарантий никто не дает".

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Однако, добавил Борисов, "России однозначно нужно участвовать в лунной гонке".

Напомним:

  • Ранее "Роскосмос" сообщил, что российская станция "Луна-25" столкнулась с Луной и "перестала существовать".
  • 11 августа с космодрома "Восточный" состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет российской лунной станцией "Луна-25".

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Темы: космосРосcияавария
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