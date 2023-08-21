Почему разбилась российская "Луна": "Роскосмос" назвал причину

Российская госкорпорация "Роскосмос" заявляет, что ее космическая станция "Луна-25" рухнула на поверхность Луны и разбилась из-за того, что вовремя не отключился двигатель.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова

Дословно: "У "Луны-25" вовремя не отключился двигатель - он проработал 127 секунд вместо 84, из-за этого и произошла авария".

Детали: В оправдание провала миссии Борисов заявил, что "из-за прерывания лунных программ на 50 лет приходится заново осваивать технологии" и "гарантий никто не дает".

Однако, добавил Борисов, "России однозначно нужно участвовать в лунной гонке".

Напомним: