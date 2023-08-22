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Защитники с боем вошли в Роботино, эвакуируют мирных жителей – Минобороны

Алена МазуренкоВторник, 22 августа 2023, 10:01
Защитники с боем вошли в Роботино, эвакуируют мирных жителей – Минобороны
ФОТО: МАЛЯР В TELEGRAM

Украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне обстреливают село из артиллерии.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли".

 
фото: Маляр в Telegram

Детали: Маляр добавила, что защитники выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

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В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Там продолжаются бои.

 
фото: Маляр в Telegram

Защитники 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" также опубликовали видео эвакуации гражданских из села на Мелитопольском направлении.

Бойцы сообщили, что через 2 месяца ожесточенных боев они смогли прорвать многоэшелонированную линию обороны оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 21 августа в Минобороны сообщали, что военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботино Запорожской области, там продолжается плановая боевая работа.
  • 22 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что военные имели успех в направлении Роботино Запорожской области на южном фронте.

Темы: Запорожская областьвойна
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