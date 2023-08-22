Розвідка Британії: Аеродром в Сольцях, імовірно, атакували з території РФ

Британська розвідка припустила, що атака дронів по аеродрому у Сольцях в Новгородській області, де був знищений бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватись з території Росії.

Джерело: як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Деталі: Як стверджує відомство, "малоймовірно, що коптерні БПЛА мають достатню дальність польоту", щоб досягти об'єкта у Сольцях з-за меж РФ.

Дослівно: "Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми далекої дії, що знову ставить під сумнів здатність Росії захищати стратегічні об'єкти в глибині країни".

Більше деталей: В огляді також нагадують, що Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3, щоб запускати неточні важкі протикорабельні ракети Х-22 по Україні, а також проводила інтенсивне бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

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