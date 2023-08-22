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Разведка Британии: Аэродром в Сольцах, вероятно, атаковали с территории РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 10:36
Разведка Британии: Аэродром в Сольцах, вероятно, атаковали с территории РФ
Фото из анонимных Telegram-каналов

Британская разведка предположила, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с территории России.

Источник: как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Детали: Как утверждает ведомство, "маловероятно, что коптерные БПЛА имеют достаточную дальность полета", чтобы достичь объекта в Сольцах из-за пределов РФ.

Дословно: "Это по меньшей мере третья успешная атака на аэродромы дальнего действия, что снова ставит под сомнение способность России защищать стратегические объекты в глубине страны".

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Больше деталей: В обзоре также напоминают, что Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22М3, чтобы запускать неточные тяжелые противокорабельные ракеты Х-22 по Украине, а также проводила интенсивную бомбардировку Мариуполя неуправляемыми бомбами.

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на аэродром в Новгородской области Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.
  • Утром 19 августа украинские Силы обороны атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области РФ, был поврежден по меньшей мере один самолет.

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Темы: РосcияаэродромбеспилотникиВеликобритания
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