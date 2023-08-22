Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Си Цзиньпин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС и рассчитывает на улучшение отношений

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 16:43
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС и рассчитывает на улучшение отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом ЮАР Сирил Рамафоса. Фото CRI

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге.

Источник: CRI - Международное радио Китая

Детали: Его встретил в частности президент ЮАР Сирил Рамафоса. Си Цзиньпин отметил, что рассчитывает на углубленный обмен мнениями с Рамафосой по углублению китайско-южноафриканских отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес.

В письменной речи он отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и ЮАР.

Реклама:

Прямая речь Си Цзиньпиня: "Крепкие китайско-южноафриканские отношения не только приносят пользу народам двух стран, но и привносят больше стабильности в мир, который переживает трансформацию и турбулентность".

"Механизм сотрудничества БРИКС - ключевая платформа сотрудничества для формирующихся рынков и крупных развивающихся стран - стала конструктивной силой мирового экономического роста, улучшения глобального управления и укрепления демократии в международных отношениях".

Справочно:

ВИДЕО ДНЯ

БРИКС – это межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Предыстория:

  • 21 августа издание CNN сообщило, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС. Это свидетельствует, по данным издания, об изоляции РФ и очень ограниченные возможности российского президента передвигаться по миру.
  • Financial Times 21 августа сообщили, что Китай подталкивает блок стран БРИКС к расширению, чтобы стать полномасштабным конкурентом G7.

Темы: ЮАРКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
ЮАР
Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ
Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"
Власти ЮАР таки согласились выписать ордер на арест Путина
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: