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Си Цзиньпин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС и рассчитывает на улучшение отношений

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 16:43
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС и рассчитывает на улучшение отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом ЮАР Сирил Рамафоса. Фото CRI

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге.

Источник: CRI - Международное радио Китая

Детали: Его встретил в частности президент ЮАР Сирил Рамафоса. Си Цзиньпин отметил, что рассчитывает на углубленный обмен мнениями с Рамафосой по углублению китайско-южноафриканских отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес.

В письменной речи он отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и ЮАР.

Прямая речь Си Цзиньпиня: "Крепкие китайско-южноафриканские отношения не только приносят пользу народам двух стран, но и привносят больше стабильности в мир, который переживает трансформацию и турбулентность".

"Механизм сотрудничества БРИКС - ключевая платформа сотрудничества для формирующихся рынков и крупных развивающихся стран - стала конструктивной силой мирового экономического роста, улучшения глобального управления и укрепления демократии в международных отношениях".

Справочно:

БРИКС – это межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Предыстория:

  • 21 августа издание CNN сообщило, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС. Это свидетельствует, по данным издания, об изоляции РФ и очень ограниченные возможности российского президента передвигаться по миру.
  • Financial Times 21 августа сообщили, что Китай подталкивает блок стран БРИКС к расширению, чтобы стать полномасштабным конкурентом G7.

Темы: ЮАРКитай
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