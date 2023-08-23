Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 23 августа 2023, 09:36
Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб
фото со страницы Генштаба

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех в направлении Новопрокоповки в Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах. 

Источник: Генштаб, Military Media Center

Детали: По его словам, силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

 
скриншот deepstatemap

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

Напомним:

  • 21 августа в Минобороны сообщали, что военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботино Запорожской области, там продолжается плановая боевая работа.
  • 22 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что военные имели успех в направлении Роботино Запорожской области на южном фронте.
  • 22 августа украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне обстреливают село из артиллерии.

Темы: войнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

РосСМИ: В Азовское море упал российский вертолет Ка-52

исправленоПольская газета уточнила, что Украине выдают граждан, которые переправляли нелегалов, а не уклонистов

В Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто получает второе образование

НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но некоторые данные засекречены

По всей Украине объявляли тревогу из-за угрозы "Кинжалов"

Все новости...
Россияне три часа атаковали "Шахедами" Одесскую область, повреждены зернохранилища
Армия РФ не может быстро гнать технику из-за поврежденных мостов – британская разведка
Почти 70% украинцев хорошо или нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Шахед" разрушил учебное заведение на Сумщине
Последние новости
18:19
В Украине впервые запущена телефония с ИИ: автоматический перевод разговоров и текстовая запись
18:17
фотоАрхеологи обнаружили древнейший римский форум в Испании
17:59
"У канцлера Германии это решение на столе" – Кулеба о поставках ракет Taurus
17:51
ВАКС смягчил приговор экс-следователю Генпрокуратуры Сусу
17:26
обновленоИнформация о "минировании" школ в Киеве не подтвердилась
17:23
В "Дії" появились четыре новые услуги для семей с детьми
17:16
Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"
17:02
"Мы имеем фотодоказательства" – Кулеба о падении "Шахедов" в Румынии
16:46
На трассе Киев - Чоп открыт важный инфраструктурный мост через реку Ирпень
16:45
Россия предлагает КНДР и КНР совместные военно-морские "учения" – разведка Южной Кореи
Все новости...
Реклама: