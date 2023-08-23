Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех в направлении Новопрокоповки в Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб, Military Media Center

Детали: По его словам, силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

Напомним: