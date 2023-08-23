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Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 23 августа 2023, 09:36
Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб
фото со страницы Генштаба

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех в направлении Новопрокоповки в Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах. 

Источник: Генштаб, Military Media Center

Детали: По его словам, силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

 
скриншот deepstatemap

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

Напомним:

  • 21 августа в Минобороны сообщали, что военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботино Запорожской области, там продолжается плановая боевая работа.
  • 22 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что военные имели успех в направлении Роботино Запорожской области на южном фронте.
  • 22 августа украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне обстреливают село из артиллерии.

Темы: войнаЗапорожская область
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