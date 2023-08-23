Українські захисники не дають окупантам просуватися на Куп'янському напрямку – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські захисники надійно тримають позиції та не дають окупантам просуватися, перебувати у Куп’янську цивільним – дуже небезпечно.

Джерело: повідомлення Харківської ОВА у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Перебувати там наразі дуже небезпечно. Тому що ворог б’є і по центральній частині міста, і по житловим будинкам з усіх видів озброєння – артилерії, авіації, мінометів, танків. Чи не щодня маємо трагічні випадки поранень цивільного населення, як у Куп’янську, так і в районі".



Деталі: Синєгубов повідомив, що окупанти намагаються завдавати ударів по логістичним об’єктам району, аби ускладнити пересування цивільному населенню. Ситуація наразі складна, але контрольована.

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