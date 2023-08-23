Українські захисники не дають окупантам просуватися на Куп'янському напрямку – Синєгубов
Середа, 23 серпня 2023, 14:55
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські захисники надійно тримають позиції та не дають окупантам просуватися, перебувати у Куп’янську цивільним – дуже небезпечно.
Джерело: повідомлення Харківської ОВА у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Перебувати там наразі дуже небезпечно. Тому що ворог б’є і по центральній частині міста, і по житловим будинкам з усіх видів озброєння – артилерії, авіації, мінометів, танків. Чи не щодня маємо трагічні випадки поранень цивільного населення, як у Куп’янську, так і в районі".
Деталі: Синєгубов повідомив, що окупанти намагаються завдавати ударів по логістичним об’єктам району, аби ускладнити пересування цивільному населенню. Ситуація наразі складна, але контрольована.
Передісторія:
- Харківська ОВА у вівторок спростувала відступ Збройних сил України з Куп’янська та Синьківки, про що раніше заявляли російські Telegram-канали.
- Росіяни обстріляли 21 серпня Вовчанськ та Куп’янськ: один загиблий, 11 поранених.
- 10 серпня місцева влада повідомила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району у зв’язку з посиленням російських обстрілів.
- Станом на 21 серпня з Куп’янського району евакуювали майже 600 людей, серед яких 153 дітей.