Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские защитники не дают оккупантам продвигаться на Купянском направлении – Синегубов

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 14:55
Украинские защитники не дают оккупантам продвигаться на Купянском направлении – Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники надежно держат позиции и не дают оккупантам продвигаться, находиться в Купянске гражданским – очень опасно.

Источник: сообщение Харьковской ОГА в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Находиться там сейчас очень опасно. Потому что враг бьет и по центральной части города, и по жилым домам из всех видов вооружения – артиллерии, авиации, минометов, танков. Чуть ли не ежедневно имеем трагические случаи ранений гражданского населения, как в Купянске, так и в районе".

Детали: Синегубов сообщил, что оккупанты пытаются наносить удары по логистическим объектам района, чтобы усложнить передвижение гражданскому населению. Ситуация пока сложная, но контролируемая.

Предыстория:

  • Харьковская ОГА во вторник опровергла отступление Вооруженных сил Украины из Купянска и Синьковки, о чем ранее заявляли российские Telegram-каналы.
  • Россияне обстреляли 21 августа Волчанск и Купянск: один погибший, 11 раненых.
  • 10 августа местные власти сообщили об обязательной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района в связи с усилением российских обстрелов.
  • По состоянию на 21 августа из Купянского района эвакуировали почти 600 человек, среди которых 153 детей.

Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT

Папа признал неуместность российских императоров в своей речи

фотоЗалужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины

Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС: удалось избежать худшего

фотоКиев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

Все новости...
Харьковская область
Харьковская ОВА опровергла выход ВСУ из Купянска и Синьковки
Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек
Россияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых
Последние новости
00:18
Мощный шторм в Испании: количество жертв возросло до пяти, есть пропавшие без вести
23:59
Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран
23:20
В Латвии заявили, что помощь Украине тормозится из-за плохой инфраструктуры между странами
22:59
Додону отказали в отмене запрета на выезд из Молдовы
22:53
Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта
22:27
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
22:21
Глава МИД Австрии пошутил, что видит Кулебу чаще, чем детей
22:05
фотоЛьвовские врачи сделали пересадку почки подростку: донором стал отец
21:57
Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ
21:51
Рекорды приватизации и проблемы "Центрэнерго": какое наследство Умеров оставил Фонду госимущества
Все новости...
Реклама: