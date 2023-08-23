Украинские защитники не дают оккупантам продвигаться на Купянском направлении – Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники надежно держат позиции и не дают оккупантам продвигаться, находиться в Купянске гражданским – очень опасно.

Источник: сообщение Харьковской ОГА в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Находиться там сейчас очень опасно. Потому что враг бьет и по центральной части города, и по жилым домам из всех видов вооружения – артиллерии, авиации, минометов, танков. Чуть ли не ежедневно имеем трагические случаи ранений гражданского населения, как в Купянске, так и в районе".

Детали: Синегубов сообщил, что оккупанты пытаются наносить удары по логистическим объектам района, чтобы усложнить передвижение гражданскому населению. Ситуация пока сложная, но контролируемая.

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