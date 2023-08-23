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Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 17:17
Новий нардеп від Слуги народу офіційно з’явився у Верховній Раді
Нардеп Микола Тарарін. Фото: Юлія Палійчук в Telegram

До фракції "Слуга Народу" приєднався новий народний депутат Микола Тарарін.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії.

Пряма мова: "Микола Тарарін – юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність.

Микола Тарарін у нашій команді з перших днів, як юрист допомагав на президентських та парламентських виборах".

Що було раніше:

  • Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Слуги народу".
  • Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
  • 31 липня Холодова виключили з партії "Слуга народу".
  • Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Там він пояснив, що  у нього хворі дружина та дитина, і він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань Верховної Ради.

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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