Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді

До фракції "Слуга Народу" приєднався новий народний депутат Микола Тарарін.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram



Деталі: Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії.

Пряма мова: "Микола Тарарін – юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність.



Микола Тарарін у нашій команді з перших днів, як юрист допомагав на президентських та парламентських виборах".

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