Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді
Середа, 23 серпня 2023, 17:17
До фракції "Слуга Народу" приєднався новий народний депутат Микола Тарарін.
Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram
Деталі: Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії.
Пряма мова: "Микола Тарарін – юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність.
Микола Тарарін у нашій команді з перших днів, як юрист допомагав на президентських та парламентських виборах".
Що було раніше:
- Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Слуги народу".
- Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
- 31 липня Холодова виключили з партії "Слуга народу".
- Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Там він пояснив, що у нього хворі дружина та дитина, і він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань Верховної Ради.