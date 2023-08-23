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Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 17:17
Новый нардеп от Слуги народа официально появился в Верховной Раде
Нардеп Николай Тарарин. Фото: Юлия Палийчук в Telegram

К фракции "Слуга Народа" присоединился новый народный депутат Николай Тарарин.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Вместо Андрея Холодова присягу принял Николай Тарарин, который баллотировался в Верховную Раду под №147 в списке партии.

Прямая речь: "Николай Тарарин – юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность.

Николай Тарарин в нашей команде с первых дней, как юрист помогал на президентских и парламентских выборах".

Что было раньше:

  • Андрей Холодов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Слуги народа".
  • Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
  • 31 июля Холодова исключили из партии "Слуга народа".
  • Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Там он объяснил, что у него больные жена и ребенок, и он не может совмещать их лечение с посещением всех заседаний Верховной Рады.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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