Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде

К фракции "Слуга Народа" присоединился новый народный депутат Николай Тарарин.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Вместо Андрея Холодова присягу принял Николай Тарарин, который баллотировался в Верховную Раду под №147 в списке партии.

Прямая речь: "Николай Тарарин – юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность.

Николай Тарарин в нашей команде с первых дней, как юрист помогал на президентских и парламентских выборах".

Что было раньше: