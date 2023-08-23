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Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній ціле

Євген КізіловСереда, 23 серпня 2023, 17:30
Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній ціле
Розбомблена росіянами школа в Ромнах, фото: мвс

В Ромнах Сумської області завершили пошуково-рятувальну на руїнах школи, яку росіяни розбомбили "Шахедом". Виявилося, що укриття в закладі витримало удар.

Джерело: міністр освіти Оксен Лісовий у Facebook

Пряма мова: "Укриття у закладі вціліло й витримало. Школа знищена. Бережіть себе та близьких. Зважайте на повітряні тривоги. Спускайтеся до сховища".

Що передувало:

  • У середу о 10:05 російський БпЛА типу Shahed влучив у школу в місті Ромни на Сумщині. Загинули директор школи, його заступник, секретар та бібліотекар.
  • У ніч на 23 серпня в небі над Україною захисникам вдалося знищити 11 ударних дронів з 20, які запустили російські війська: 9 безпілотників над Одеською і 2 БпЛА над Запорізькою областями. 
  • Російські окупанти 22 та зранку 23 серпня обстрілювали 10 областей України. Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Теми: укриттяСумська областьобстріл
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