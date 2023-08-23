Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній ціле

В Ромнах Сумської області завершили пошуково-рятувальну на руїнах школи, яку росіяни розбомбили "Шахедом". Виявилося, що укриття в закладі витримало удар.

Джерело: міністр освіти Оксен Лісовий у Facebook

Пряма мова: "Укриття у закладі вціліло й витримало. Школа знищена. Бережіть себе та близьких. Зважайте на повітряні тривоги. Спускайтеся до сховища".

Що передувало: