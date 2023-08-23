Министр: Школа в Ромнах уничтожена, укрытие в ней - целое

В Ромнах Сумской области завершили поисково-спасательную на руинах школы, которую россияне разбомбили "Шахедом". Оказалось, что укрытие в заведении выдержало удар.

Источник: министр образования Оксен Лисовой в Facebook

Прямая речь: "Укрытие в заведении уцелело и выдержало. Школа уничтожена. Берегите себя и близких. Учитывайте воздушные тревоги. Спускайтесь в убежище".

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