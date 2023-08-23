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Министр: Школа в Ромнах уничтожена, укрытие в ней - целое

Евгений КизиловСреда, 23 августа 2023, 17:30
Министр: Школа в Ромнах уничтожена, укрытие в ней - целое
Разбомбленная россиянами школа в Ромнах, фото: мвд

В Ромнах Сумской области завершили поисково-спасательную на руинах школы, которую россияне разбомбили "Шахедом". Оказалось, что укрытие в заведении выдержало удар.

Источник: министр образования Оксен Лисовой в Facebook

Прямая речь: "Укрытие в заведении уцелело и выдержало. Школа уничтожена. Берегите себя и близких. Учитывайте воздушные тревоги. Спускайтесь в убежище".

Что предшествовало:

  • В среду в 10:05 российский БПЛА типа Shahed попал в школу в городе Ромны Сумской области. Погибли директор школы, его заместитель, секретарь и библиотекарь.
  • В ночь на 23 августа в небе над Украиной защитникам удалось уничтожить 11 ударных дронов из 20, которые запустили российские войска: 9 беспилотников над Одесской и 2 БПЛА над Запорожской областями.
  • Российские оккупанты 22 и утром 23 августа обстреливали 10 областей Украины. Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

Темы: укрытиеСумская областьобстрел
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