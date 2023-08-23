Байдену доповіли про падіння літака, на якому міг бути Пригожин – ЗМІ

Президент США Джо Байден був поінформований про авіакатастрофу в Росії, в якій міг загинути ватажок найманців "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин.

Джерело: ABC News із посиланням на Білий дім

Деталі: Водночас прес-секретарка Ради національної безпеки Білого дому Адріенна Уотсон заявила, що чиновники стежать за повідомленнями про авіакатастрофу.

Пряма мова: "Якщо це підтвердиться, ніхто не буде здивований. Згубна війна в Україні призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер, здається, і до цього".

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