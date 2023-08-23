Байдену доповіли про падіння літака, на якому міг бути Пригожин – ЗМІ
Середа, 23 серпня 2023, 21:47
Президент США Джо Байден був поінформований про авіакатастрофу в Росії, в якій міг загинути ватажок найманців "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин.
Джерело: ABC News із посиланням на Білий дім
Деталі: Водночас прес-секретарка Ради національної безпеки Білого дому Адріенна Уотсон заявила, що чиновники стежать за повідомленнями про авіакатастрофу.
Пряма мова: "Якщо це підтвердиться, ніхто не буде здивований. Згубна війна в Україні призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер, здається, і до цього".
Нагадаємо:
- У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, у списку пасажирів якого значився Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули. ЗМІ пишуть, що на борту літака, крім самого Пригожина, був також і його заступник − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".
- Під час так званого заколоту "ПВК Вагнер" США були на прямому зв’язку з Росією.