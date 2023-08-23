Байдену доложили о падении самолета, на котором мог быть Пригожин – СМИ
Среда, 23 августа 2023, 21:47
Президент США Джо Байден был проинформирован об авиакатастрофе в России, в которой мог погибнуть главарь наемников "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник: ABC News со ссылкой на Белый дом
Детали: В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенна Уотсон заявила, что чиновники следят за сообщениями об авиакатастрофе.
Прямая речь: "Если это подтвердится, никто не будет удивлен. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, кажется, и к этому".
Напомним:
- В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, в списке пассажиров которого значился Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли. СМИ пишут, что на борту самолета, кроме самого Пригожина, был также и его заместитель - Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
- Во время так называемого мятежа "ЧВК Вагнер" США были на прямой связи с Россией.