Байдену доложили о падении самолета, на котором мог быть Пригожин – СМИ

Президент США Джо Байден был проинформирован об авиакатастрофе в России, в которой мог погибнуть главарь наемников "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин.

Источник: ABC News со ссылкой на Белый дом

Детали: В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенна Уотсон заявила, что чиновники следят за сообщениями об авиакатастрофе.

Прямая речь: "Если это подтвердится, никто не будет удивлен. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, кажется, и к этому".

Напомним: