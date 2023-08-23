Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байдену доложили о падении самолета, на котором мог быть Пригожин – СМИ

Евгений КизиловСреда, 23 августа 2023, 21:47
Байдену доложили о падении самолета, на котором мог быть Пригожин – СМИ
Джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден был проинформирован об авиакатастрофе в России, в которой мог погибнуть главарь наемников "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин.

Источник: ABC News со ссылкой на Белый дом

Детали: В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенна Уотсон заявила, что чиновники следят за сообщениями об авиакатастрофе.

Прямая речь: "Если это подтвердится, никто не будет удивлен. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, кажется, и к этому".

Напомним:

  • В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, в списке пассажиров которого значился Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли. СМИ пишут, что на борту самолета, кроме самого Пригожина, был также и его заместитель - Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
  • Во время так называемого мятежа "ЧВК Вагнер" США были на прямой связи с Россией.

Темы: ПригожинБайденавиакатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пригожин
"Шойгу! Герасимов! Где я?!": вероятная гибель Пригожина вызвала волну мемов
Катастрофе самолета в России: тела погибших отвезли на экспертизу − росСМИ
Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина – ISW
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: