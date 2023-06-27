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США тримали прямий контакт з РФ під час заколоту "Вагнера" − Кірбі

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 05:12
США тримали прямий контакт з РФ під час заколоту Вагнера − Кірбі
Джон Кірбі. Фото Getty Images

США були на прямому зв’язку з Росією під час так званого заколоту ПВК "Вагнер", повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Джерело: Кірбі на брифінгу

Пряма мова Кірбі: "У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі".

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Деталі: Зокрема, за його словами, США хотіли донести до РФ два меседжі: щодо захисту американських дипломатів і щодо того, що США не причетні до внутрішніх подій в Росії.

Він також додав, що США "були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій з союзниками і партнерами, щоб переконатися, що ми всі маємо однакову точку зору на це і підходимо до цього з однакових позицій".

На уточнююче питання, чи росіяни реагували в реальному часі на контакти США, Кірбі сказав: "Нестабільність в Росії − це те, що ми сприймаємо серйозно. І у нас, безумовно, було багато запитань протягом вихідних, як і у вас, про ситуацію в Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу, через дипломатичні канали, розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує".

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Водночас він відмовився ідентифікувати, що саме відбулося у Росії − заколот, спроба перевороту чи збройне повстання, − закликавши "не клеїти наклейку на бампер". 

Кірбі також додав, що наразі немає жодних ознак того, що відбулися якісь зміни в системі командування російськими збройними силами.

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Теми: СШАРосіяВагнердипломатичні відносини
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