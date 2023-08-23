Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
Середа, 23 серпня 2023, 21:52
Російський державний телеканал "Россия 24" повідомив про ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
Джерело: росЗМІ, ведучий новин на "Россия 24"
Деталі: Пропагандистський канал у новинному блоці повідомив про падіння літака і про те, що у списку пасажирів був вказаний Пригожин.
Водночас наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та Уткіна виявили й упізнали.
Інший наближений до "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone також повідомив, що "герой Росії, справжній патріот своєї Батьківщини – Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що на серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
- ЗМІ писали, що на борту літака, крім самого Пригожина, був також і його заступник − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.
- Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.