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Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі

Ірина БалачукСереда, 23 серпня 2023, 21:52
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
Євгеній Пригожин. Фото РИА Новости

Російський державний телеканал "Россия 24" повідомив про ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Джерело: росЗМІ, ведучий новин на "Россия 24"

Деталі: Пропагандистський канал у новинному блоці повідомив про падіння літака і про те, що у списку пасажирів був вказаний Пригожин.

Водночас наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та Уткіна виявили й упізнали.

Інший наближений до "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone також повідомив, що "герой Росії, справжній патріот своєї Батьківщини – Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".

Передісторія:

  • Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що на серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
  • ЗМІ писали, що на борту літака, крім самого Пригожина, був також і його заступник − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".
  • Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.
  • Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.

Теми: ПригожинРосіяЗМІ
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