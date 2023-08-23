Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі

Російський державний телеканал "Россия 24" повідомив про ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Джерело: росЗМІ, ведучий новин на "Россия 24"

Деталі: Пропагандистський канал у новинному блоці повідомив про падіння літака і про те, що у списку пасажирів був вказаний Пригожин.

Водночас наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та Уткіна виявили й упізнали.

Інший наближений до "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone також повідомив, що "герой Росії, справжній патріот своєї Батьківщини – Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".

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