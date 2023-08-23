О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале

Российский государственный телеканал "Россия 24" сообщил о гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Источник: росСМИ, ведущий новостей на "Россия 24"

Детали: Пропагандистский канал в новостном блоке сообщил о падении самолета и о том, что в списке пассажиров был указан Пригожин.

В то же время приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали.

Другой приближенный к "Вагнеру" Telegram-канал Grey Zone также сообщил, что "герой России, настоящий патриот своей Родины – Пригожин погиб в результате действий предателей России".



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