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О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале

Ирина БалачукСреда, 23 августа 2023, 21:52
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
Евгений Пригожин. Фото РИА Новости

Российский государственный телеканал "Россия 24" сообщил о гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Источник: росСМИ, ведущий новостей на "Россия 24"

Детали: Пропагандистский канал в новостном блоке сообщил о падении самолета и о том, что в списке пассажиров был указан Пригожин.

В то же время приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали.

Другой приближенный к "Вагнеру" Telegram-канал Grey Zone также сообщил, что "герой России, настоящий патриот своей Родины – Пригожин погиб в результате действий предателей России".

Предыстория:

  • Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждала, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
  • СМИ пишут, что на борту упавшего самолета, кроме самого Пригожина, был также и его заместитель − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
  • Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО.
  • Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.

Темы: ПригожинРосcияСМИ
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