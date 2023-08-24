РосЗМІ оприлюднили дані про пасажирів літака, що впав у Тверській області

Пожежа на місці падіння літака. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Російські видання зібрали інформацію про осіб, які нібито перебували на борту літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня.

Джерело: російські видання РБК, Meduza, Интерфакс

Деталі: РБК оприлюднило такі дані про пасажирів, які летіли з Пригожиним і Уткіним:

Сергія Пропустіна та Євгена Макаряна внесено до бази українського сайту "Миротворець" як бійців ПВК "Вагнер".

Олександр Тотмін – за даними "Миротворця", брав участь у військових діях у Судані;

Валерій Чекалов – за даними СПАРК, є гендиректором ЗАТ "Нева"; "Фонтанка" писала, що "Нева" стала власником фірми "Євро поліс", пов'язаної з Пригожиним; за даними видання, остання 2016 року домовилася з урядом Сирії про звільнення від бойовиків та охорону нафтогазових родовищ країни, а натомість отримала контракти на видобуток чверті отриманих із них вуглеводнів. "Євро поліс" перебуває під санкціями ЄС, в обґрунтуванні Брюсселя йшлося, що вона пов'язана з ПВК "Вагнер". Сам Чекалов у липні потрапив під санкції США за зв'язки з Пригожиним, повідомляв американський Мін'юст.

Що передувало: Интерфакс із посиланням на екстрені служби повідомив, що виявлено останки всіх десяти осіб, які перебували на борту бізнес-джета, що розбився під Твер'ю.

І додав, що пошукову операцію завершено.

Видання Meduza нагадало, що між авіакатастрофою у Тверській області та заколотом Євгена Пригожина минуло рівно два місяці.

Після "маршу справедливості" засновник ПВК Вагнера на деякий час зник із публічного простору.

Відтоді він встиг зустрітися з Володимиром Путіним у Кремлі, кілька разів відвідати Білорусь, де влаштувалися найманці, імовірно, приїхати в Петербург на форум "Росія – Африка" – і записати останнє на цей момент відеозвернення, зроблене, як стверджують, в одній з африканських країн.

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