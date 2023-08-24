РосСМИ обнародовали данные о пассажирах самолета, упавшего в Тверской области

Пожар на месте падения самолета. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Российские издания собрали информацию о лицах, которые якобы находились на борту самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа.

Источник: российские издания РБК, Meduza, Интерфакс

Детали: РБК обнародовало такие данные о пассажирах, которые летели с Пригожиным и Уткиным:

Сергей Пропустин и Евгений Макарян внесены в базу украинского сайта "Миротворец" как бойцы ЧВК "Вагнер".

Александр Тотмин – по данным "Миротворца", участвовал в военных действиях в Судане;

Валерий Чекалов – по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО "Нева"; "Фонтанка" писала, что "Нева" стала собственником фирмы "Евро полис", связанной с Пригожиным; по данным издания, последняя в 2016 году договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. "Евро полис" находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК "Вагнер". Сам Чекалов в июле попал под санкции США за связи с Пригожиным, сообщал американский Минюст.

Что предшествовало: Интерфакс со ссылкой на экстренные службы сообщил, что обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета.

И добавил, что поисковая операция завершена.

Издание Meduza напомнило, что между авиакатастрофой в Тверской области и мятежом Евгения Пригожина прошло ровно два месяца.

После "марша справедливости" основатель ЧВК Вагнера на некоторое время исчез из публичного пространства.

С тех пор он успел встретиться с Владимиром Путиным в Кремле, несколько раз посетить Беларусь, где обосновались наемники, предположительно, приехать в Петербург на форум "Россия – Африка" – и записать последнее на данный момент видеообращение, сделанное, как утверждают, в одной из африканских стран.

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