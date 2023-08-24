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Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі в РФ – спротив

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 01:34
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі в РФ – спротив
вагнер, фото ЦНС

Після повідомлень про ймовірну смерть Євгенія Пригожина вагнерівці формують колони для виїзду з таборів у Білорусі в Росію.

Джерело: Центр національного спротиву, Беларускі Гаюн

Деталі: ЦНС зазначає, що, за даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувалося згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі.

Ймовірно, колони прямують в напрямок кордону з РФ, але білоруські спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.

При цьому моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що в селиці Цель, поруч з табором найманців "ПВК Вагнера", почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом.

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Теми: ВагнерБілорусьРосіяПригожин
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