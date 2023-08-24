Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі в РФ – спротив
Четвер, 24 серпня 2023, 01:34
Після повідомлень про ймовірну смерть Євгенія Пригожина вагнерівці формують колони для виїзду з таборів у Білорусі в Росію.
Джерело: Центр національного спротиву, Беларускі Гаюн
Деталі: ЦНС зазначає, що, за даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувалося згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі.
Ймовірно, колони прямують в напрямок кордону з РФ, але білоруські спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.
При цьому моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що в селиці Цель, поруч з табором найманців "ПВК Вагнера", почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.
- Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та його заступника Уткіна виявили й упізнали, Grey Zone додав, що "Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)