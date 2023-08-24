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После катастрофы самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ – сопротивление

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 01:34
После катастрофы самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ – сопротивление
вагнер, фото ЦНС

После сообщений о вероятной смерти Евгения Пригожина вагнеровцы формируют колонны для выезда из лагерей в Беларуси в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления, Беларускі Гаюн

Детали: ЦНС отмечает, что, по данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходило сворачивание части лагерей вагнеровцев в Беларуси.

Вероятно, колонны направляются в сторону границы с РФ, но белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников.

При этом мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в поселке Цель, рядом с лагерем наемников "ЧВК Вагнера", начались серьезные перебои с мобильным интернетом.

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Темы: ВагнерБеларусьРосcияПригожин
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