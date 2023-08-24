После катастрофы самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ – сопротивление
Четверг, 24 августа 2023, 01:34
После сообщений о вероятной смерти Евгения Пригожина вагнеровцы формируют колонны для выезда из лагерей в Беларуси в Россию.
Источник: Центр национального сопротивления, Беларускі Гаюн
Детали: ЦНС отмечает, что, по данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходило сворачивание части лагерей вагнеровцев в Беларуси.
Вероятно, колонны направляются в сторону границы с РФ, но белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников.
При этом мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в поселке Цель, рядом с лагерем наемников "ЧВК Вагнера", начались серьезные перебои с мобильным интернетом.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО.
- Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали, Grey Zone добавил, что "Пригожин погиб в результате действий предателей России".
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).