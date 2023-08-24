Дані відстеження польотів показали "різке зниження" літака Пригожина перед катастрофою
Нещодавно проаналізовані дані відстеження польотів показують, що приватний літак, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин, зазнав "різкого зниження".
Джерело: FlightRadar24, CNN
Деталі: Сайт відстеження польотів FlightRadar24 повідомляє, що Embraer Legacy 600 перестав передавати дані про місцезнаходження о 18:11 за місцевим часом, ймовірно, через "перешкоди/завади в цьому районі", але літак продовжував передавати інші дані ще протягом дев'яти хвилин.
За даними FlightRadar24, літак вирівнявся на висоті 28 000 футів (понад 8,5 км) і зробив кілька незначних змін висоти. Остання хвилина доступних даних показує, що літак здійснював нестабільні підйоми і спуски, в один момент піднявшись вище 30 000 футів (понад 9 км).
Потім, о 18:19 за місцевим часом, дані показують, що швидкість літака знизилася до 8 000 футів (близько 2,5 км) на хвилину, перш ніж передача даних про висоту припинилася.
"Незважаючи на те, що літак не передавав інформацію про місцезнаходження, інші дані, такі як висота, швидкість, вертикальна швидкість і налаштування автопілота, були передані в ефір", – зазначає FlightRadar24. – Саме ці дані дають певне уявлення про останні моменти польоту".
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.
- Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та його заступника Уткіна виявили й упізнали, Grey Zone додав, що "Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.).