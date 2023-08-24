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Дані відстеження польотів показали "різке зниження" літака Пригожина перед катастрофою

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 03:02
Дані відстеження польотів показали різке зниження літака Пригожина перед катастрофою
літак Legacy 600, фото Jetphotos

Нещодавно проаналізовані дані відстеження польотів показують, що приватний літак, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин, зазнав "різкого зниження".

Джерело: FlightRadar24, CNN

Деталі: Сайт відстеження польотів FlightRadar24 повідомляє, що Embraer Legacy 600 перестав передавати дані про місцезнаходження о 18:11 за місцевим часом, ймовірно, через "перешкоди/завади в цьому районі", але літак продовжував передавати інші дані ще протягом дев'яти хвилин.

За даними FlightRadar24, літак вирівнявся на висоті 28 000 футів (понад 8,5 км) і зробив кілька незначних змін висоти. Остання хвилина доступних даних показує, що літак здійснював нестабільні підйоми і спуски, в один момент піднявшись вище 30 000 футів (понад 9 км).

Потім, о 18:19 за місцевим часом, дані показують, що швидкість літака знизилася до 8 000 футів (близько 2,5 км) на хвилину, перш ніж передача даних про висоту припинилася.

"Незважаючи на те, що літак не передавав інформацію про місцезнаходження, інші дані, такі як висота, швидкість, вертикальна швидкість і налаштування автопілота, були передані в ефір", – зазначає FlightRadar24. – Саме ці дані дають певне уявлення про останні моменти польоту".

 
Схема польоту літака Пригожина перед катастрофою у Тверській області, фото FlightRadar24

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Теми: ПригожинавіакатастрофиРосія
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