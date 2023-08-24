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Данные отслеживания полетов показали "резкое снижение" самолета Пригожина перед катастрофой

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 03:02
Данные отслеживания полетов показали резкое снижение самолета Пригожина перед катастрофой
самолет Legacy 600, фото Jetphotos

Недавно проанализированные данные отслеживания полетов показывают, что частный самолет, на борту которого, вероятно, находился главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, потерпел "резкое снижение".

Источник: FlightRadar24, CNN

Детали: Сайт отслеживания полетов FlightRadar24 сообщает, что Embraer Legacy 600 перестал передавать данные о местоположении в 18:11 по местному времени, вероятно, из-за "препятствий/помех в этом районе", но самолет продолжал передавать другие данные еще в течение девяти минут.

По данным FlightRadar24, самолет выровнялся на высоте 28 000 футов (более 8,5 км) и сделал несколько незначительных изменений высоты. Последняя минута доступных данных показывает, что самолет совершал нестабильные подъемы и спуски, в один момент поднявшись выше 30 000 футов (более 9 км).

Затем, в 18:19 по местному времени, данные показывают, что скорость самолета снизилась до 8 000 футов (около 2,5 км) в минуту, прежде чем передача данных о высоте прекратилась.

"Несмотря на то, что самолет не передавал информацию о местоположении, другие данные, такие как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота, были переданы в эфир", – отмечает FlightRadar24 – Именно эти данные дают определенное представление о последних моментах полета".

 
Схема полета самолета Пригожина перед катастрофой в Тверской области, фото FlightRadar24

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Темы: ПригожинавиакатастрофыРосcия
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