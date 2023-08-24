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Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 16:36
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
ВЕРХОВНА РАДА, ФОТО GETTY IMAGES

Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію із взаємодії з "корінними народами" Росії, її ціль допомогти поневоленим народам вийти з-під російської окупації.

 Джерело: нардеп під "Голосу" Ярослав Юрчишин в Telegram, проєкт постанови про утворення ТСК

 Деталі: За словами Юрчишина, який очолив комісію, серед основних завдань ТСК буде встановлення зв'язків з нескореними представниками тих національностей, чия земля під російським гнітом.

Також будуть порушувати питання розвалу Росії та доносити ці меседжі до західних партнерів.

Пряма мова Юрчишина: "Маємо змінити їхні погляди і довести: світ стане безпечнішим, коли з його мапи зникне великий терорист. Цивілізованому світу потрібно не боятися, а прагнути тотального розпаду РФ". 

Передісторія:

  • У жовтні 2022 року Рада звернулась до міжнародного співтовариства щодо підтримки права на самовизначення корінних народів Російської Федерації.
  • Президент Володимир Зеленський у вересні 2022 року заявляв, що Росія використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів окупованого Криму, а також Кавказу, Сибіру та інших територій РФ.
  • Зеленський у вересні також звертався до корінних народів Росії та закликав їх боротися проти чинної влади, яка забирає громадян на війну в Україну.

Теми: Верховна РадаРосіяокупація
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