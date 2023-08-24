Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію із взаємодії з "корінними народами" Росії, її ціль допомогти поневоленим народам вийти з-під російської окупації.
Джерело: нардеп під "Голосу" Ярослав Юрчишин в Telegram, проєкт постанови про утворення ТСК
Деталі: За словами Юрчишина, який очолив комісію, серед основних завдань ТСК буде встановлення зв'язків з нескореними представниками тих національностей, чия земля під російським гнітом.
Також будуть порушувати питання розвалу Росії та доносити ці меседжі до західних партнерів.
Пряма мова Юрчишина: "Маємо змінити їхні погляди і довести: світ стане безпечнішим, коли з його мапи зникне великий терорист. Цивілізованому світу потрібно не боятися, а прагнути тотального розпаду РФ".
Передісторія:
- У жовтні 2022 року Рада звернулась до міжнародного співтовариства щодо підтримки права на самовизначення корінних народів Російської Федерації.
- Президент Володимир Зеленський у вересні 2022 року заявляв, що Росія використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів окупованого Криму, а також Кавказу, Сибіру та інших територій РФ.
- Зеленський у вересні також звертався до корінних народів Росії та закликав їх боротися проти чинної влади, яка забирає громадян на війну в Україну.