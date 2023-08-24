Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными

Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по взаимодействию с "коренными народами" России, ее цель помочь порабощенным народам выйти из-под российской оккупации.

Источник: нардеп под "Голосом" Ярослав Юрчишин в Telegram, проект постановления о создании ВСК

Детали: По словам Юрчишина, который возглавил комиссию, среди основных задач ВСК будет установление связей с непокоренными представителями тех национальностей, чья земля под российским гнетом.

Также будут поднимать вопрос развала России и доносить эти месседжи к западным партнерам.

Прямая речь Юрчишина: "Мы должны изменить их взгляды и доказать: мир станет безопаснее, когда с его карты исчезнет большой террорист. Цивилизованному миру нужно не бояться, а стремиться к тотальному распаду РФ".

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