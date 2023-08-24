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Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 16:36
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
ВЕРХОВНАЯ РАДА, ФОТО GETTY IMAGES

Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по взаимодействию с "коренными народами" России, ее цель помочь порабощенным народам выйти из-под российской оккупации.

Источник: нардеп под "Голосом" Ярослав Юрчишин в Telegram, проект постановления о создании ВСК

Детали: По словам Юрчишина, который возглавил комиссию, среди основных задач ВСК будет установление связей с непокоренными представителями тех национальностей, чья земля под российским гнетом.

Также будут поднимать вопрос развала России и доносить эти месседжи к западным партнерам.

Прямая речь Юрчишина: "Мы должны изменить их взгляды и доказать: мир станет безопаснее, когда с его карты исчезнет большой террорист. Цивилизованному миру нужно не бояться, а стремиться к тотальному распаду РФ".

Предыстория:

  • В октябре 2022 года Рада обратилась к международному сообществу по поддержке права на самоопределение коренных народов Российской Федерации.
  • Президент Владимир Зеленский в сентябре 2022 года заявлял, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.
  • Зеленский в сентябре также обращался к коренным народам России и призвал их бороться против действующей власти, которая забирает граждан на войну в Украину.

Темы: Верховная РадаРосcияоккупация
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