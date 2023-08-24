Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по взаимодействию с "коренными народами" России, ее цель помочь порабощенным народам выйти из-под российской оккупации.
Источник: нардеп под "Голосом" Ярослав Юрчишин в Telegram, проект постановления о создании ВСК
Детали: По словам Юрчишина, который возглавил комиссию, среди основных задач ВСК будет установление связей с непокоренными представителями тех национальностей, чья земля под российским гнетом.
Также будут поднимать вопрос развала России и доносить эти месседжи к западным партнерам.
Прямая речь Юрчишина: "Мы должны изменить их взгляды и доказать: мир станет безопаснее, когда с его карты исчезнет большой террорист. Цивилизованному миру нужно не бояться, а стремиться к тотальному распаду РФ".
Предыстория:
- В октябре 2022 года Рада обратилась к международному сообществу по поддержке права на самоопределение коренных народов Российской Федерации.
- Президент Владимир Зеленский в сентябре 2022 года заявлял, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.
- Зеленский в сентябре также обращался к коренным народам России и призвал их бороться против действующей власти, которая забирает граждан на войну в Украину.