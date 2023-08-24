Буданов о высадке в Крыму: Будет наземная операция и возвращение территорий
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обещает, что отдельными ударами по Крыму все не закончится: будет наземная операция и "возвращение наших территорий".
Источник: Буданов в эфире национального телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина
Детали: По его словам, важность операции ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ в Крыму заключается в том, чтобы люди там поверили, что победа и их освобождение не за горами.
Прямая речь: "Важность этой спецоперации, прежде всего, в том, чтобы люди поверили. Прежде всего, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами".
Детали: Начальник ГУР заверил, что возвращение людей в Крыму к нормальной жизни продолжается, и о них никто не забыл.
Прямая речь: "И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой".
Детали: По словам Буданова, любая дипломатия "без реальной силы - бессильна".
Что предшествовало:
- Утром "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, был возле села Маяк.
- Telegram-канал Baza утверждает, что раздавались громкие прострелы, которые слышали в кемпинге в Еленовке, что неподалеку Маяка. Когда люди вышли посмотреть, то в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. Люди на лодках уплыли.
- Позже в ГУР подтвердили, что подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.
- ГУРовцы опубликовали видео, на котором, как утверждается, в Крыму поднимают украинский флаг.