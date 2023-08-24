Буданов о высадке в Крыму: Будет наземная операция и возвращение территорий

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обещает, что отдельными ударами по Крыму все не закончится: будет наземная операция и "возвращение наших территорий".

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина

Детали: По его словам, важность операции ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ в Крыму заключается в том, чтобы люди там поверили, что победа и их освобождение не за горами.

Прямая речь: "Важность этой спецоперации, прежде всего, в том, чтобы люди поверили. Прежде всего, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами".

Детали: Начальник ГУР заверил, что возвращение людей в Крыму к нормальной жизни продолжается, и о них никто не забыл.

Прямая речь: "И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой".

Детали: По словам Буданова, любая дипломатия "без реальной силы - бессильна".

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