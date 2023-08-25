ССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного

Звільненню Роботиного Силами оборони на Запорізькому напрямку передувала методична і наполеглива робота бійців Сил спецоперацій ЗСУ, кадри якої оприлюднено нині.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП

Деталі: Групи ССО України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до Роботиного. Ці бойові дії тривали не один тиждень.

Це відбувалося у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо, яке кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

Відео, оприлюднене нині, демонструє невеликий фрагмент роботи воїнів ССО, які мали знищити противника і витіснити його із займаних позицій.

На ньому зафіксовано зокрема кадри ближнього стрілецького бою та евакуацію поранених операторів ССО.