ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино

Освобождению Роботино Силами оборони на Запорожском направлении предшествовала методичная и упорная работа бойцов Сил спецопераций ВСУ, кадры которой обнародованы сейчас.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Детали: Группы ССО Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к Роботино. Эти боевые действия продолжались не одну неделю.

Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо, которое кишит вражескими дронами, близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

Видео, обнародованное сейчас, демонстрирует небольшой фрагмент работы воинов ССО, которые должны были уничтожить противника и вытеснить его с занимаемых позиций.

На нем зафиксированы в частности кадры ближнего стрелкового боя и эвакуация раненых операторов ССО.