Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино

Валентина РоманенкоПятница, 25 августа 2023, 07:31
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
иллюстративное фото

Освобождению Роботино Силами оборони на Запорожском направлении предшествовала методичная и упорная работа бойцов Сил спецопераций ВСУ, кадры которой обнародованы сейчас.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Детали: Группы ССО Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к Роботино. Эти боевые действия продолжались не одну неделю.

Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо, которое кишит вражескими дронами, близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

Видео, обнародованное сейчас, демонстрирует небольшой фрагмент работы воинов ССО, которые должны были уничтожить противника и вытеснить его с занимаемых позиций.

На нем зафиксированы в частности кадры ближнего стрелкового боя и эвакуация раненых операторов ССО.

Темы: ССОЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
ССО показали, как сожгли три единицы техники врага
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: