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ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино

Валентина РоманенкоПятница, 25 августа 2023, 07:31
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
иллюстративное фото

Освобождению Роботино Силами оборони на Запорожском направлении предшествовала методичная и упорная работа бойцов Сил спецопераций ВСУ, кадры которой обнародованы сейчас.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Детали: Группы ССО Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к Роботино. Эти боевые действия продолжались не одну неделю.

Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо, которое кишит вражескими дронами, близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

Видео, обнародованное сейчас, демонстрирует небольшой фрагмент работы воинов ССО, которые должны были уничтожить противника и вытеснить его с занимаемых позиций.

На нем зафиксированы в частности кадры ближнего стрелкового боя и эвакуация раненых операторов ССО.

Темы: ССОЗапорожская областьвойна
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