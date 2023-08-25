Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: У Росії могили вагнерівців зрівняли з землею

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 17:16
РосЗМІ: У Росії могили вагнерівців зрівняли з землею
63.ru

На кладовищі найманців "ПВК Вагнер" у селі Нікалаєвка Самарської області Росії знесли хрести на могилах і бульдозерами зрівняли їх з землею.

Джерело: російське видання 63.ru

Деталі: За словами місцевих жителів, хрести і вінки зібрали на купу, як сміття, а самі могили зрівняли із землею важкою технікою.

 
63.ru

Після розголосу у соцмережах, місцеві ЗМІ написали, що алея, де були поховані вагнерівці, стане рівною територією. Її заллють бетоном, а на місці кожної могили нібито з'явиться чорна піраміда.

Кладовище найманців "ПВК Вагнер" з'явилося в Самарській області кілька місяців тому. У квітні ватажок вагнерівців Євген Пригожин відкрив на кладовищі пам'ятну стелу. Її, судячи з фото, не знесли.

 
63.ru

Офіційних коментарів від влади Самарської області про знесення могил найманців поки немає.

Передісторія:

Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Зведення Генштабу: Сили оборони йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом

Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

Усі новини...
Росія
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
ЗМІ: Греція припинить обслуговувати російські ЗРК і передасть їх Україні
Пєсков: "ПВК Вагнер" не існує, про майбутнє нічого сказати не можу
Останні новини
02:52
Корнієнко бідкається через закриті декларації, хоча сам за це голосував
02:19
На Сумщині працює ППО
01:35
Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців
00:42
Група "Шахедів" летить на Одещину − повітряні сили
00:27
Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
00:27
Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
23:59
Сотні російських спортсменів змінили громадянство, Мінспорту РФ зменшує цю цифру
23:48
Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ATACMS: Опція залишається відкритою
23:44
Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще
23:42
Рак молодшає: онкологи проаналізували дані пацієнтів
Усі новини...
Реклама: