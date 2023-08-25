РосЗМІ: У Росії могили вагнерівців зрівняли з землею

На кладовищі найманців "ПВК Вагнер" у селі Нікалаєвка Самарської області Росії знесли хрести на могилах і бульдозерами зрівняли їх з землею.

Джерело: російське видання 63.ru

Деталі: За словами місцевих жителів, хрести і вінки зібрали на купу, як сміття, а самі могили зрівняли із землею важкою технікою.

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Після розголосу у соцмережах, місцеві ЗМІ написали, що алея, де були поховані вагнерівці, стане рівною територією. Її заллють бетоном, а на місці кожної могили нібито з'явиться чорна піраміда.

Кладовище найманців "ПВК Вагнер" з'явилося в Самарській області кілька місяців тому. У квітні ватажок вагнерівців Євген Пригожин відкрив на кладовищі пам'ятну стелу. Її, судячи з фото, не знесли.

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Офіційних коментарів від влади Самарської області про знесення могил найманців поки немає.

Передісторія:

Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".